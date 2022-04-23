General Motors створить спеціальний автомобіль для навчання водіїв (фото) — Finance.ua
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General Motors створить спеціальний автомобіль для навчання водіїв (фото)

Вчора 01:03Технології&Авто
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General Motors створить спеціальний автомобіль для навчання водіїв (фото)General Motors створить спеціальний автомобіль для навчання водіїв (фото)
Наразі процес навчання водінню порівняно простий — є автомобіль з дублюючими органами управління та майстер-інструктор, який розповість усі тонкощі водійської науки. Однак у GM вирішили створити спеціальне авто — водійський тренажер найближчого майбутнього.
Поки що вся ідея існує лише на патентах, але сама по собі вона дуже цікава.
Усе побудоване навколо штучного інтелекту, який у режимі реального часу контролюватиме учня та даватиме йому ті чи інші підказки, а також оцінюватиме навички.
Приблизний сценарій використання може бути таким — автопілот самостійно проведе учня за потрібним маршрутом, звертаючи увагу новачка на всі дорожні знаки та обмеження, а потім дасть можливість самому повторити поїздку.
У GM вважають, що такий підхід до навчання буде значно простішим і дешевшим, тому що не потрібно буде наймати професійних інструкторів. Оцінювати успіхи учнів передбачається за показаннями датчиків, тому оцінки будуть точними і неупередженими.
За матеріалами: f1analytic
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