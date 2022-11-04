General Motors розробили бюджетний вантажний електромобіль за $4 000 — Finance.ua

General Motors розробили бюджетний вантажний електромобіль за $4 000 Вчора 00:27 — Технології&Авто

General Motors розробили бюджетний вантажний електромобіль за $4 000, Фото: autohome.com.cn

Wuling розширює лінійку недорогих електричних моделей. Цього разу китайський бренд концерну General Motors презентував дуже дешевий комерційний електрокар E10. Він коштуватиме приблизно 30 000 юанів ($4 000).

Подробиці авто розкрив сайт Autohome.

Новий Wuling E10 — невелика одномісна електровантажівка. Основними його покупцями стануть міські служби доставки. В авто лаконічний дизайн і проста конструкція.

Фото: autohome.com.cn

Електромобіль Wuling E10 досягає усього 3 310 мм завдовжки, 1 080 мм завширшки і 1 690 мм заввишки. Він важить лише 620 кг і має вантажопідйомність 265 кг. Для поклажі передбачено 1,6-метровий вантажний відсік.

Салон Wuling E10 — вельми простий, місцями навіть відсутня обробка. Електрокар отримав цифрову панель приладів, а зі зручностей є лише пічка.

Фото: autohome.com.cn

Силовою установкою поділився масовий електромобіль Wuling HongGuang Mini EV. На задній осі встановлений 27-сильний двигун, а акумуляторна батарея ємністю 9 кВт∙год дозволить проїхати 115 км без підзарядки.

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