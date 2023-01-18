General Motors презентувала гібридний автомобіль із потужністю у 655 кінських сил — Finance.ua

General Motors презентувала гібридний автомобіль із потужністю у 655 кінських сил Сьогодні 23:18 — Технології&Авто

General Motors презентувала гібридний автомобіль із потужністю у 655 кінських сил, Фото: CarBuzz

Американська корпорація General Motors презентувала гібридний автомобіль 2024 Chevrolet Corvette E-Ray.

Про це повідомляє CarBuzz.

Усередині встановлений 6,2-літровий двигун LT2 V8 із потужністю 495 кінських сил та електричний мотор потужністю 160 к.с. Таким чином загальна потужність авто дорівнює 655 к.с.

Фото: CarBuzz

Гібридний автомобіль може розігнатися з нуля до 96 км на годину за 2,5 секунди.

2024 Chevrolet Corvette E-Ray також матиме шість режимів керування, включаючи «спорт» та «зарядний» для економії батареї.

Стартова ціна розпочинається від 104 тисяч доларів США. Продажі 2024 Chevrolet Corvette E-Ray розпочнуться вже пізніше цього року.

Фото: CarBuzz

Зазначається, що клієнти зможуть обрати колір зовнішньої сторони гібрида з 14 кольорів, серед яких — блакитний й сірий.

Для корпорації це перший гібрид у рамках марки Corvette.

Укрінформ За матеріалами:

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