Geely запатентувала незвичайну систему клімат-контролю — Finance.ua

Geely запатентувала незвичайну систему клімат-контролю Вчора 02:46 — Технології&Авто

Geely запатентувала незвичайну систему клімат-контролю

Geely запатентувала систему клімат-контролю, яка зможе регулювати температуру в салоні залежно від одягу пасажирів.

Відповідно до змісту патенту, в салоні автомобіля розташується спеціальний датчик. Він фіксуватиме факт присутності водія чи пасажира у машині. А камера визначить, який одяг на них одягнений. Залежно кількості речей система підрахує відхилення від норми і, відповідно, змінить температуру.

Більше того, згідно з патентом, вона відстежуватиме стан пасажирів у реальному часі, гнучко підлаштовуючи налаштування кліматичної системи. Таким чином, Geely сподівається вивести технології регулювання мікроклімату в салоні на новий рівень.

Однак до цієї технології виникає відразу кілька питань. Наприклад, як вчинить автомобіль, якщо пасажири в салоні будуть одягнені по-різному? Чи зможе взагалі система адекватно аналізувати кількість одягнених речей? Поки що ці питання залишаються без відповіді.

Раніше компанія подавала заявку на технологію, яка дозволить спілкуватися з людьми за межами автомобіля, не опускаючи шибки. Вона включає мікрофон і динамік.

Avtosota За матеріалами:

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