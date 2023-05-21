Geely випередила Mercedes-Benz, збільшивши свою частку в Aston Martin — Finance.ua

Geely випередила Mercedes-Benz, збільшивши свою частку в Aston Martin Сьогодні 23:00 — Фондовий ринок

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding), найбільша в Китаї приватна автомобільна технологічна група, оголосила про збільшення своєї частки Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (Aston Martin) до 17%, інформує пресслужба компанії.

Таким чином Geely Holding стане третім за величиною акціонером культової автомобільної компанії, що підтвердили представники Aston Martin у заяві Лондонської фондової біржі. Раніше третє місце за обсягом пакету акцій було у Mercedes-Benz.

Збільшення пакету акцій Aston Martin стане частиною стратегічного інвестиційного портфеля Geely Holding, який включає довгострокові пакети акцій світових автомобільних брендів.

«Наше рішення збільшити частку в Aston Martin відображає нашу впевненість у перспективах зростання компанії, її технологіях та її управлінській команді», — каже Ерік Лі, голова Geely Holding Group.

У свою чергу Лоуренс Стролл, виконавчий голова ради директорів Aston Martin, зазначив, що Geely поділяє бачення Aston Martin і хоче стати більш значним акціонером.

Нагадаємо, Geely повернулась на український ринок з новим кросовером.

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