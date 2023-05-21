Geely випередила Mercedes-Benz, збільшивши свою частку в Aston Martin — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Geely випередила Mercedes-Benz, збільшивши свою частку в Aston Martin

Фондовий ринок
23
Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding), найбільша в Китаї приватна автомобільна технологічна група, оголосила про збільшення своєї частки Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (Aston Martin) до 17%, інформує пресслужба компанії.
Таким чином Geely Holding стане третім за величиною акціонером культової автомобільної компанії, що підтвердили представники Aston Martin у заяві Лондонської фондової біржі. Раніше третє місце за обсягом пакету акцій було у Mercedes-Benz.
Збільшення пакету акцій Aston Martin стане частиною стратегічного інвестиційного портфеля Geely Holding, який включає довгострокові пакети акцій світових автомобільних брендів.
«Наше рішення збільшити частку в Aston Martin відображає нашу впевненість у перспективах зростання компанії, її технологіях та її управлінській команді», — каже Ерік Лі, голова Geely Holding Group.
У свою чергу Лоуренс Стролл, виконавчий голова ради директорів Aston Martin, зазначив, що Geely поділяє бачення Aston Martin і хоче стати більш значним акціонером.
Нагадаємо, Geely повернулась на український ринок з новим кросовером.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.