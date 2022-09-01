Geely та Volvo представили яскравий спортивний седан за $20 000 (фото) — Finance.ua

Geely та Volvo представили яскравий спортивний седан за $20 000 (фото) Вчора 03:44 — Технології&Авто

Geely та Volvo представили яскравий спортивний седан за $20 000 (фото)

На автошоу в Ченду презентували новий Lynk&Co 03. Седан від преміального підрозділу концерну Geely пройшов серйозний фейсліфтинг. Про це повідомляє сайт Autohome.

Lynk&Co 03 випускають з 2018 року, і він коштує в Китаї приблизно від $20 000. Він побудований на платформі кросовера Volvo XC40 і шведські інженери взяли участь у його розробці. Модель продається за межами Китаю, а віднедавна преміум-бренд Geely вийшов і на європейський ринок.

На відміну від спорідненого кросовера Lynk&Co 01, седан серйозно змінився зовні і став агресивнішим на вигляд. У нього величезні решітки радіатора та нові «двоповерхові» фари зі світлодіодною оптикою. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова, а кришка багажника прикрашена спойлером. Крім того, замінено крила та капот.

Салон Lynk&Co 03 2023 зазнав ще радикальніших змін. Йому замінили кермо, передню панель та перемикач КПП, а ще з’явилися новий віртуальний щиток приладів та великий сенсорний дисплей мультимедійної системи. Центральну консоль виконали дворівневу.

Базовим тепер є 2,0-літрова турбочетвірка Volvo із збільшеною до 218 к. с. потужністю. Також можна вибрати 262-сильний гібрид з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромотором. Обидва варіанти отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Залишився в лінійці заряджений варіант Lynk&Co 03+. Він зберіг 265-сильний турбомотор об’ємом 2,0 л, 8-ступінчастий автомат та повний привід. Впізнати його можна за обвісом і антикрилом.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.