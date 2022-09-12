Geely показали недорогий міський електрокар за ціною менше $10 000 (фото) — Finance.ua

Geely показали недорогий міський електрокар за ціною менше $10 000 (фото)
В інтернет потрапили фото компактного електромобіля Geometry M2 від Geely. Його мають представити в листопаді на автосалоні в Гуанчжоу, а незабаром після цього розпочнеться його продаж. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Ціну Geely Geometry M2 поки не оголошено, але відомо, що вона становитиме менше $10 000 — на рівні конкурентів Wuling HongGuang Mini EV та Chery QQ Ice Cream.
За дизайном електромобіль Geely схожий із суперниками. У нього незграбний стиль і виражений двооб’ємний профіль з високим капотом і малими кутами нахилу стійок даху. На загальному фоні виділяються круглі діодні фари.
Geometry M2 — компактна модель концерну Geely. Електрокар лише трохи більший від Smart.
Габарити Geely Geometry M2:
- Довжина — 3065 мм
- Ширина — 1522 мм
- Висота — 1600 мм
- Колісна база — 2015 мм
Незважаючи на малі розміри, китайський електромобіль є чотиримісним. Хоча задні крісла більше розраховані на дітей. Топова версія отримала панорамний дах.
Характеристики Geely Geometry M2 поки що розсекречені лише частково. Електрокар масою 715 кг запропонують у версіях потужністю 27 та 41 к. с. Він отримає літій-залізофосфатну батарею, але її ємність та запас ходу поки не відомі.
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