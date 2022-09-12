Geely показали недорогий міський електрокар за ціною менше $10 000 (фото) — Finance.ua

Geely показали недорогий міський електрокар за ціною менше $10 000 (фото) Вчора 23:14 — Технології&Авто

Geely показали недорогий міський електрокар за ціною менше $10 000 (фото)

В інтернет потрапили фото компактного електромобіля Geometry M2 від Geely. Його мають представити в листопаді на автосалоні в Гуанчжоу, а незабаром після цього розпочнеться його продаж. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ціну Geely Geometry M2 поки не оголошено, але відомо, що вона становитиме менше $10 000 — на рівні конкурентів Wuling HongGuang Mini EV та Chery QQ Ice Cream.

За дизайном електромобіль Geely схожий із суперниками. У нього незграбний стиль і виражений двооб’ємний профіль з високим капотом і малими кутами нахилу стійок даху. На загальному фоні виділяються круглі діодні фари.

Geometry M2 — компактна модель концерну Geely. Електрокар лише трохи більший від Smart.

Габарити Geely Geometry M2:

Довжина — 3065 мм

Ширина — 1522 мм

Висота — 1600 мм

Колісна база — 2015 мм

Незважаючи на малі розміри, китайський електромобіль є чотиримісним. Хоча задні крісла більше розраховані на дітей. Топова версія отримала панорамний дах.

Характеристики Geely Geometry M2 поки що розсекречені лише частково. Електрокар масою 715 кг запропонують у версіях потужністю 27 та 41 к. с. Він отримає літій-залізофосфатну батарею, але її ємність та запас ходу поки не відомі.

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