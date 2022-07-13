Geely готує електричний пікап під брендом Radar (фото) — Finance.ua
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Geely готує електричний пікап під брендом Radar (фото)

Технології&Авто
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Марка Radar, що належить Geely, представила першу модель електричного пікапа RD6. Поки що він показаний лише на фотографіях, без подробиць, але місцеві ЗМІ змогли з’ясувати деякі деталі. Так, вантажівка будуть пропонувати в декількох версіях, з силовими установками різної потужності та з широким переліком опціональних аксесуарів.
Судячи з усього, Radar випускатиме фірмову лінійку товарів для активного відпочинку, куди увійдуть серфборди, радіо та холодильник.
Geely готує електричний пікап під брендом Radar (фото)
Бренд Radar створений Geely цього року спеціально під випуск пікапів найвищого цінового сегменту. Своїми клієнтами марка бачить мешканців великих міст, які ведуть активний спосіб життя. Перша модель «Радара» називається RD6. Ця електрична вантажівка поки що представлена ​​на фотографіях, так що про характеристики на сьогодні відомо небагато. За даними місцевих журналістів, у RD6 будуть версії із заднім і повним приводом, а потужність варіюватиметься від 200 до 400 кінських сил.
Імовірно за розмірами RD6 можна порівняти з Toyota Hilux. Салон розрахований на п’ятьох пасажирів, у кузові поміщаються два серфборди.
Автомобіль на знімках взутий у «зубасті» шини BF Goodrich, плюс можна помітити, що для нього підготовлена ​​широка лінійка аксесуарів. Крім фірмових дощок для серфінгу, до неї увійдуть жорстка кришка вантажної платформи, міні-холодильник та радіоприймач.
Пізніше до пікапу RD6 приєднаються середньо- та повнорозмірні вантажівки «нової енергії», великі пікап та позашляховик, а також повністю електричний квадроцикл. Останній міг би скласти конкуренцію Tesla Cyberquad та водневому баггі Lexus ROV. Сегмент автомобілів для активного відпочинку переживає бум у Китаї, і Geely, мабуть, збирається відхопити значну частину цього пирога.
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За матеріалами:
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