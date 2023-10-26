G7 заборонить імпорт російських алмазів: Reuters сказав, коли це станеться — Finance.ua

G7 заборонить імпорт російських алмазів: Reuters сказав, коли це станеться Вчора 15:33

G7 заборонить імпорт російських алмазів: Reuters сказав, коли це станеться

До кінця цього місяця очікується заява G7, в якій оголосять про заборону на імпорт російських алмазів. А невдовзі буде пропозиція по 12-му пакету санкцій Європейського Союзу щодо росії.

Про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

«Тепер нам потрібно остаточне благословення „Великої сімки“, перш ніж переводити ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні», — сказав дипломат ЄС.

Друге джерело повідомило, що заява, як очікується, буде зроблена протягом тижня. Очікується, що 12-й санкційний пакет ЄС буде зосереджений на російських алмазах.

Минулого тижня «Велика сімка» провела технічну зустріч для обговорення кількох пропозицій, висунутих Індією, промисловими групами та Бельгією.

«Канада і члени G7 обговорюють з представниками промисловості та уряду пропозиції, спрямовані на вирішення проблем, пов’язаних з відстежуваністю і правозастосуванням», — заявив цього тижня представник Канади з міжнародних питань.

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що «обговорення проводяться на технічному рівні між членами G7 з Бельгією спільно з економічними гравцями в алмазному секторі».

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.