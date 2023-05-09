G7 розглядає заборону продажу російських алмазів на своїх ринках - ЗМІ — Finance.ua

G7 розглядає заборону продажу російських алмазів на своїх ринках - ЗМІ Сьогодні 12:40

G7 розглядає заборону продажу російських алмазів на своїх ринках - ЗМІ

Один із заходів щодо росії, який обговорюють країни G7, — заборона на імпорт російських алмазів, повідомляє портал Axios із посиланням на джерело в Держдепартаменті США.

«У лютому країни «Великої сімки» пообіцяли, що «колективно працюватимуть над подальшими заходами щодо російських алмазів і діамантів», — ідеться в повідомленні.

За словами представника американського зовнішньополітичного відомства, G7 хоче заборонити продаж російських алмазів у державах «Сімки», але не в інших країнах.

Співрозмовник видання зазначив, що «найочевиднішим інструментом досягнення» цієї мети є «створення механізму відстеження» походження алмазів.

При цьому в G7 розглядають й інші підходи до вирішення поставленого завдання.

Представник американського Мінфіну нагадав порталу, що чинна у США заборона на ввезення російських алмазів не охоплює ті, які були «суттєво перероблені» в третіх країнах, зокрема шляхом ограновування і полірування.

США в березні 2022 року заборонили ввезення алмазів і діамантів з росії, а в квітні «АЛРОСА» потрапила в «чорний список» — SDN list.

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