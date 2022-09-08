Фурса повідомив, що буде з гривнею найближчим часом — Finance.ua

Фурса повідомив, що буде з гривнею найближчим часом Вчора 08:03

Наразі відсутні загрози девальвації гривні, західна допомога повністю перекриває потреби України.

Про це повідомив інвестиційний банкір, економічний експерт Сергій Фурса в ефірі телемарафону.

За останній місяць гривня практично не змінила своє котирування, вона йде туди-сюди на копійок 20-30, тобто майже нічого не відбувається. Зараз ми отримуємо максимальний рівень з початку війни західної допомоги, в серпні ми отримали 6 млрд при потребі в 4 млрд. Це призвело, в тому числі, до зростання резервів НБУ на 3 млрд дол., що є дуже значущим. Тому прямо зараз говорити про те, що гривня на порозі якоїсь девальвації, не доводиться, сказав експерт Сергій Фурса.

Він зазначив, що до кінця року Україна отримуватиме щомісяця в середньому 3-4 млрд дол., що повністю перекриває наші потреби, тому зараз значного тиску на валютний курс немає.

«Звичайно, ми повинні говорити, що, поки йде війна, тиск на гривню буде. І потенціал до падіння залишатиметься, поки йде війна. Але це має статися в результаті певної сукупності факторів. Зараз таких факторів ми не бачимо», — резюмував експерт.

УНІАН За матеріалами:

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