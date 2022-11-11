Фурса назвав причини зростання цін в Україні (відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фурса назвав причини зростання цін в Україні (відео)

Особисті фінанси
112
Українці нарікають, що ціни в магазинах зросли ледь не на всі продукти. Економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса каже, що ціни будуть йти вгору й надалі, цього й наступного року очікується дуже висока інфляція.
В ефірі «Сніданку з 1+1» він розповів, що така ситуація не лише в Україні. Назвав він і причини таких «важких» цінників цьогоріч.
«Перша причина — це те, що ми імпортуємо. Просто в доларах у світі ціни зростають — і зростають у нас. Друга — курс, девальвація у нас помірна, але вона все ж таки відбулася. Так чи інакше це все одно впливає», — каже Фурса.
Банкір додав, що це — історія всіх країн світу, тому що долар цьогоріч посилюється проти всіх інших валют.
Місце для вашої реклами
Незважаючи на зростання цін, експерт не радить запасатися продуктами. Зараз неможливо спрогнозувати, що саме та як зростатиме. Крім того, ще впливає фактор атак РФ по наших об’єктах енергетики, це прискорює зростання цін.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Кредит онлайн на картку💰

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.