FTSE видаляє Evraz Абрамовича зі своїх індексів після санкцій — Finance.ua
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FTSE видаляє Evraz Абрамовича зі своїх індексів після санкцій

Вчора 22:34Фондовий ринок
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Компанія FTSE Russell видаляє чотири британські компанії, орієнтовані на Росію, зі своїх індексів — зокрема й Evraz Романа Абрамовича, який раніше потрапив під санкції у Сполученому Королівстві.
Про це повідомляє Reuters.
Йдеться про такі компанії як Evraz, Polymetal, Петропавловськом та Raven Property Group. Вони будуть вилучені з усіх індексів FTSE під час березневого огляду.
FTSE Russell заявив, що отримав зворотній зв’язок від своїх зовнішніх консультативних комітетів та учасників ринку про те, що торгівля акціями була суттєво обмежена, оскільки брокери відмовлялися обробляти цінні папери, що вплинуло на ліквідність ринку.
«Отже, це перешкодить трекерам індексів відтворювати поточне включення цих імен в індекси FTSE Russell», — сказав FTSE Russell.
За матеріалами: Економічна Правда
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