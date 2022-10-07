Фриланс під час війни: скільки платять у різних сферах — Finance.ua

Фриланс під час війни: скільки платять у різних сферах Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Фриланс під час війни: скільки платять у різних сферах

Поява мільйонів переселенців в Україні через вторгнення рф призвела до зростання попиту та пропозицій на фриланс. При чому за дистанційну роботу готові добре платити не тільки у IT-сфері, а й багатьох інших — як робітничих професіях, так і інтелектуальних.

У яких сферах затребувані послуги фрилансерів

За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», третина працюючого населення України вже має віддалену роботу.

Фриланс — не лише про заробіток в інтернеті. Ним може займатися людина будь-якої спеціальності, яка вдало «продає» свої знання та виконує роботу віддалено: водій, кравець чи навіть сантехнік.

За даними сервісу OLX, з березня по вересень 2022 року найбільше вакансій на дистанційну роботу було у категоріях:

роздрібна торгівля / продажі / закупки (9 825 тисяч оголошень),

реклама / дизайн / PR (2 832 тисячі оголошень),

освіта / переклад (2 662 тисячі оголошень).

Не IT єдиним: хто ще може добре заробляти на фрилансі

Впродовж семи місяців війни роботодавці активно шукали менеджерів з продажу, за таку роботу в середньому у вересні пропонували 30 тисяч грн, продавців із зарплатою 8 тисяч грн та адміністраторів — майже 24 тисячі гривень за місяць роботи.

Також чимало пропозицій роботи для копірайтерів із зарплатою у вересні 27,5 тис. грн, дизайнерів (22 тис. грн) та SMM-менеджерів (17,5 тис. грн).

Крім того, для віддаленої роботи затребуваними були репетитори, швачки і кравці — їм роботодавці у вересні в середньому пропонували майже 13 тис. грн за місяць роботи, оператори колл-центру — 27 тис. грн та бухгалтери — 11 тис. грн.

При цьому попит з пропозицією на ринку праці віддаленої роботи різнилися. Українці найбільше цікавилися такими вакансіями як:

оператор чату (46 відгуків пошукачів на 1 робоче місце);

копірайтер (40 відгуків на 1 робоче місце);

менеджер інтернет-магазину (40 відгуків на 1 робоче місце);

адміністратор (28 відгуків на 1 робоче місце);

диспетчер (25 відгуків на 1 робоче місце).

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