Фриланс під час війни: скільки платять у різних сферах — Finance.ua
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Фриланс під час війни: скільки платять у різних сферах

Особисті фінанси
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Фриланс під час війни: скільки платять у різних сферах
Фриланс під час війни: скільки платять у різних сферах
Поява мільйонів переселенців в Україні через вторгнення рф призвела до зростання попиту та пропозицій на фриланс. При чому за дистанційну роботу готові добре платити не тільки у IT-сфері, а й багатьох інших — як робітничих професіях, так і інтелектуальних.

У яких сферах затребувані послуги фрилансерів

За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», третина працюючого населення України вже має віддалену роботу.
Фриланс — не лише про заробіток в інтернеті. Ним може займатися людина будь-якої спеціальності, яка вдало «продає» свої знання та виконує роботу віддалено: водій, кравець чи навіть сантехнік.
За даними сервісу OLX, з березня по вересень 2022 року найбільше вакансій на дистанційну роботу було у категоріях:
  • роздрібна торгівля / продажі / закупки (9 825 тисяч оголошень),
  • реклама / дизайн / PR (2 832 тисячі оголошень),
  • освіта / переклад (2 662 тисячі оголошень).

Не IT єдиним: хто ще може добре заробляти на фрилансі

Впродовж семи місяців війни роботодавці активно шукали менеджерів з продажу, за таку роботу в середньому у вересні пропонували 30 тисяч грн, продавців із зарплатою 8 тисяч грн та адміністраторів — майже 24 тисячі гривень за місяць роботи.
Також чимало пропозицій роботи для копірайтерів із зарплатою у вересні 27,5 тис. грн, дизайнерів (22 тис. грн) та SMM-менеджерів (17,5 тис. грн).
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Крім того, для віддаленої роботи затребуваними були репетитори, швачки і кравці — їм роботодавці у вересні в середньому пропонували майже 13 тис. грн за місяць роботи, оператори колл-центру — 27 тис. грн та бухгалтери — 11 тис. грн.
При цьому попит з пропозицією на ринку праці віддаленої роботи різнилися. Українці найбільше цікавилися такими вакансіями як:
  • оператор чату (46 відгуків пошукачів на 1 робоче місце);
  • копірайтер (40 відгуків на 1 робоче місце);
  • менеджер інтернет-магазину (40 відгуків на 1 робоче місце);
  • адміністратор (28 відгуків на 1 робоче місце);
  • диспетчер (25 відгуків на 1 робоче місце).
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами:
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