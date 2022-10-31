ФРС підвищить ставки до рекордного показника – прогноз Goldman Sachs — Finance.ua

ФРС підвищить ставки до рекордного показника – прогноз Goldman Sachs
Економісти Goldman Sachs стверджують, що Федеральна резервна система США (ФРС) може підвищити процентні ставки до 5% до березня 2023 року, що на 25 базисних пунктів вище попередніх прогнозів.
Про це пише Reuters.
За словами виконавчого директора Goldman Sachs Девіда Соломона, ФРС може підвищити ставки вище за 4,5-4,75%, якщо не побачить «реальних змін у поведінці».
Економісти додали, що шлях до підвищення на 5% включає підвищення на 75 базисних пунктів цього тижня, на 50 базисних пунктів у грудні та на 25 базисних пунктів у лютому та березні.
У звіті Goldman Sachs також називаються три причини очікування підвищення ставок:
- «незручно висока» інфляція;
- необхідність охолодити економіку після завершення жорсткості податково-бюджетної політики та зростання доходів з поправкою на ціни;
- недопущення передчасного пом’якшення фінансових умов.
Очікується, що центральний банк підвищить ставки на 75 базисних пунктів вчетверте поспіль після завершення свого наступного засідання з питань політики 1-2 листопада.
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