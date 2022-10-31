ФРС підвищить ставки до рекордного показника – прогноз Goldman Sachs — Finance.ua

ФРС підвищить ставки до рекордного показника – прогноз Goldman Sachs Вчора 17:46 — Світ

Економісти Goldman Sachs стверджують, що Федеральна резервна система США (ФРС) може підвищити процентні ставки до 5% до березня 2023 року, що на 25 базисних пунктів вище попередніх прогнозів.

Про це пише Reuters

За словами виконавчого директора Goldman Sachs Девіда Соломона, ФРС може підвищити ставки вище за 4,5-4,75%, якщо не побачить «реальних змін у поведінці».

Економісти додали, що шлях до підвищення на 5% включає підвищення на 75 базисних пунктів цього тижня, на 50 базисних пунктів у грудні та на 25 базисних пунктів у лютому та березні.

У звіті Goldman Sachs також називаються три причини очікування підвищення ставок:

«незручно висока» інфляція;

необхідність охолодити економіку після завершення жорсткості податково-бюджетної політики та зростання доходів з поправкою на ціни;

недопущення передчасного пом’якшення фінансових умов.

Очікується, що центральний банк підвищить ставки на 75 базисних пунктів вчетверте поспіль після завершення свого наступного засідання з питань політики 1-2 листопада.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.