Французи отримають в 2023 році по 100 євро через високі ціни на пальне — Finance.ua
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Французи отримають в 2023 році по 100 євро через високі ціни на пальне

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Громадяни Франції, які їздять на роботу автомобілем, матимуть право на нову схему прямих виплат у розмірі 100 євро у 2023 році.
Про це оголосила прем’єр-міністр Елізабет Борн.
Борн заявила, що виплати надаватимуться тільки тим, хто заробляє менше певної зарплати. «Це необхідно, щоб допомогти тим, хто найбільше цього потребує», — заявила Борн.
Уряд і постачальник енергії TotalEnergy втрутилися влітку, субсидуючи ціни на паливо в розмірі 30 центів за літр. Ця схема підтримки нещодавно знизилася до 10 центів і має повністю припинити свою дію наприкінці 2022 року.
«Ми продовжуємо підтримувати купівельну спроможність працюючих французів, чия залежність від автомобілів для поїздок на роботу обтяжує їхні фінанси», — сказав представник уряду Олів’є Веран.
Цей новий захід ухвалено на тлі постійно високого інфляційного тиску, який у листопаді 2022 року зріс на 6,2% у річному обчисленні.
Але це мало допоможе знизити ціни на паливо, які залишаються набагато вищими за докризовий рівень. У вівторок дизельне пальне коштувало 1,82 євро за літр, що значно нижче за пік у 2,24 євро за літр у березні 2022 року, але далеко від 1,5 євро, до яких французи звикли до російського вторгнення в Україну.
Дослідження урядового органу Dares показало, що номінальна заробітна плата з початку року зросла на 3,7% загалом по країні. Однак з урахуванням інфляції цей показник знизився до −2%.
За матеріалами:
uamedia
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