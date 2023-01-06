Французький суд погодився відпустити Жеваго під заставу в 1 млн євро — Finance.ua

Французький суд погодився відпустити Жеваго під заставу в 1 млн євро Сьогодні 11:27 — Кримінал

Французький суд погодився відпустити Жеваго під заставу в 1 млн євро

Французький суд у місті Шамбері вирішив у четвер звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу напередодні слухань щодо його екстрадиції 19 січня, коли буде розглядатися питання про його видачу Україні.

Про це повідомило агентство Reuters , пише «Європейська правда».

48-річний мільярдер Жеваго був заарештований у Франції наприкінці грудня за запитом України і з того часу перебував під вартою.

Державне бюро розслідувань України заявило, що мільярдера розшукували за підозрою в розкраданні та відмиванні грошей, пов’язаних зі зникненням 113 мільйонів доларів з нині збанкрутілого банку «Фінанси та кредит».

Бізнесмен, один з найбагатших людей України, заявив у суді, що він не зробив нічого поганого і не повинен бути екстрадований.

«Я вперше у в’язниці. Я не робив тих речей, в яких мене звинувачують у цій справі, я не заслуговую на це. Я прошу вашого дозволу покинути в’язницю до наступного слухання, і я зроблю все, про що ви попросили», — сказав він на слуханні, виступаючи через перекладача.

Суд міста Шамбері на сході Франції заявив, що погодився звільнити Жеваго під заставу в 1 мільйон євро. Жеваго тепер не може покинути Францію, повинен здати владі два своїх паспорти, тричі на тиждень з’являтися в місцеву поліцію і відповідати на виклики.

Суд повинен був провести слухання про екстрадицію в четвер, але адвокати Жеваго і прокурор заявили, що їм потрібно більше часу на підготовку, з чим судді погодилися, призначивши нову дату — 19 січня.

Довідка Finance.ua:

Жеваго працював в українському парламенті з 1998 до 2019.

Україна видала ордер на арешт Жеваго в 2019 році, а міжнародний ордер — у 2021 році.

Видання Forbes Україна оцінило статки Жеваго в 2021 році в $2,4 млрд. На кінець 2022 року видання оцінило статки Жеваго в $1,4 млрд.



27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.



Економічна Правда За матеріалами:

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