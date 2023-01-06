Французький суд погодився відпустити Жеваго під заставу в 1 млн євро — Finance.ua
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Французький суд погодився відпустити Жеваго під заставу в 1 млн євро

Кримінал
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Французький суд погодився відпустити Жеваго під заставу в 1 млн євро
Французький суд погодився відпустити Жеваго під заставу в 1 млн євро
Французький суд у місті Шамбері вирішив у четвер звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу напередодні слухань щодо його екстрадиції 19 січня, коли буде розглядатися питання про його видачу Україні.
Про це повідомило агентство Reuters, пише «Європейська правда».
48-річний мільярдер Жеваго був заарештований у Франції наприкінці грудня за запитом України і з того часу перебував під вартою.
Державне бюро розслідувань України заявило, що мільярдера розшукували за підозрою в розкраданні та відмиванні грошей, пов’язаних зі зникненням 113 мільйонів доларів з нині збанкрутілого банку «Фінанси та кредит».
Бізнесмен, один з найбагатших людей України, заявив у суді, що він не зробив нічого поганого і не повинен бути екстрадований.
«Я вперше у в’язниці. Я не робив тих речей, в яких мене звинувачують у цій справі, я не заслуговую на це. Я прошу вашого дозволу покинути в’язницю до наступного слухання, і я зроблю все, про що ви попросили», — сказав він на слуханні, виступаючи через перекладача.
Суд міста Шамбері на сході Франції заявив, що погодився звільнити Жеваго під заставу в 1 мільйон євро. Жеваго тепер не може покинути Францію, повинен здати владі два своїх паспорти, тричі на тиждень з’являтися в місцеву поліцію і відповідати на виклики.
Суд повинен був провести слухання про екстрадицію в четвер, але адвокати Жеваго і прокурор заявили, що їм потрібно більше часу на підготовку, з чим судді погодилися, призначивши нову дату — 19 січня.

Довідка Finance.ua:

  • Жеваго працював в українському парламенті з 1998 до 2019.
  • Україна видала ордер на арешт Жеваго в 2019 році, а міжнародний ордер — у 2021 році.
  • Видання Forbes Україна оцінило статки Жеваго в 2021 році в $2,4 млрд. На кінець 2022 року видання оцінило статки Жеваго в $1,4 млрд.
  • 27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.
За матеріалами:
Економічна Правда
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