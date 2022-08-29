Французький нафтовий гігант продає частку в російському підприємстві після звинувачень у постачанні пального армії рф — Finance.ua

Французький нафтовий гігант продає частку в російському підприємстві після звинувачень у постачанні пального армії рф Вчора 21:34 — Фондовий ринок

Французький нафтовий гігант продає частку в російському підприємстві після звинувачень у постачанні пального армії рф

Французький енергетичний гігант TotalEnergies продає свою 49% частку в російському Термокарстовому газовому родовищі компанії Новатек після статті Le Monde про те, що компанія може бути пов’язана з постачанням гасу для російських винищувачів.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«26 серпня TotalEnergies і Новатек підписали остаточний договір купівлі-продажу 49% акцій TotalEnergies в Тернефтегазі», — йдеться в заяві компанії.

Очікується, що операцію буде закрито у вересні 2022 року. У компанії також додали, що 6 липня TotalEnergies оголосила про продаж 20% акцій, що залишилися, у Харьягінському нафтовому проекті Зарубежнефть. Цю угоду було закрито 3 серпня.

Раніше в компанії спростували звинувачення журналістів і наголосили, що виробляють гас на дочірньому підприємстві в рф виключно для експорту.

В уряді Франції закликали розслідувати можливу причетність TotalEnergies до постачання пального для російських військових літаків.

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