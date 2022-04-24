Французький міністр вважає, що ЄС може ввести нафтове ембарго для рф найближчим часом — Finance.ua
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Французький міністр вважає, що ЄС може ввести нафтове ембарго для рф найближчим часом

Вчора 16:27Енергетика
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Французький міністр вважає, що ЄС може ввести нафтове ембарго для рф найближчим часомФранцузький міністр вважає, що ЄС може ввести нафтове ембарго для рф найближчим часом
Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер вважає, що ЄС може ухвалити рішення про ембарго на російську нафту упродовж кількох тижнів.
Про це пише BFMTV.
«Нагадую, що це перше джерело валюти для росії. Це 700 мільйонів доларів фінансових ресурсів на день для експорту російської нафти. Тож якщо ви скорочуєте імпорт, ви дуже сильно завдаєте шкоди російській силі, що є нашою метою», — сказав міністр.
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Як писала газета The Wall Street Journal, протягом квітня росія збільшила постачання нафти ключовим партнерам із Заходу в обхід санкцій. Один з найпопулярніших способів: танкер з позначкою «пункт призначення невідомий». Через це формується непрозорий ринок, на якому важко відстежити походження нафти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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