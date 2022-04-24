Французький міністр вважає, що ЄС може ввести нафтове ембарго для рф найближчим часом — Finance.ua

«Нагадую, що це перше джерело валюти для росії. Це 700 мільйонів доларів фінансових ресурсів на день для експорту російської нафти. Тож якщо ви скорочуєте імпорт, ви дуже сильно завдаєте шкоди російській силі, що є нашою метою», — сказав міністр.
Як писала газета The Wall Street Journal, протягом квітня росія збільшила постачання нафти ключовим партнерам із Заходу в обхід санкцій. Один з найпопулярніших способів: танкер з позначкою «пункт призначення невідомий». Через це формується непрозорий ринок, на якому важко відстежити походження нафти.