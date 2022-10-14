Французьку TotalEnergies звинувачують у постачанні палива російській військовій авіації — Finance.ua

Французьку TotalEnergies звинувачують у постачанні палива російській військовій авіації Вчора 11:45 — Фондовий ринок

Дві асоціації звернулися до французької прокуратури з заявою проти французького енергетичного гіганта TotalEnergies за «співучасть у воєнних злочинах» у вигляді поставок пального російським військовим літакам.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, близьке до справи, матеріали справи, адвокати асоціацій у коментарі виданню.

Французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand у четвер передали справу національному антитерористичному прокурору, який розслідує звинувачення у військових злочинах.

У серпні газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies володіла часткою в компанії, яка видобувала газовий конденсат на півночі Росії. Частина конденсату була перетворена на авіаційне паливо для російських військових літаків, які атакують українські міста.

У позові, з яким ознайомилося AFP, TotalEnergies звинувачується в тому, що вона сприяла забезпеченню російського уряду «необхідними засобами для вчинення військових злочинів», «продовжуючи експлуатувати Термокарстове родовище».

TotalEnergies донедавна володіла часткою у 49% в компанії «Тернефтегаз», яка видобуває газ з Термокарстового родовища на півночі Росії. Ще 51% належав російській компанії «Новатек», в якій французька фірма також володіє безпосередньо 19,4% акцій.

Після статті в Le Monde французький гігант заявив, що 18 липня продав свою 49% частку в «Тернефтегазі» компанії «Новатек».

Le Monde повідомляло, що Термокарстове є джерелом природних газових конденсатів, які відправляються трубопроводом на переробний завод «Новатека» в Пуровському. Потім вони відправляються залізницею для подальшої переробки на авіаційне паливо в південно-сибірському місті Омськ. Це паливо було відправлено на російські авіабази поблизу українського кордону, пише Le Monde.

TotalEnergies заперечує ці звинувачення. Там вважають, що насправді конденсати були «вивезені за кордон» і тому не могли бути використані російською армією як паливо для своїх літаків, якими наносяться удари по українцям.

Юристи з двох асоціацій у коментарі AFP заявили, що настав час притягнути транснаціональні корпорації до відповідальності.

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