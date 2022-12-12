Французька Total зафіксувала збиток у 3,7 млрд доларів від російських активів — Finance.ua

Французька Total зафіксувала збиток у 3,7 млрд доларів від російських активів Сьогодні 07:33 — Фондовий ринок

Французька Total зафіксувала збиток у 3,7 млрд доларів від російських активів

Французький нафтогазовий гігант TotalEnergies заявив, що виводить двох своїх членів із ради директорів «Новатэк» і зазнає збитків у розмірі 3,7 млрд доларів у своїй звітності за четвертий квартал через списання своєї частки в російській компанії.

Про це повідомляє Reuters

На відміну від лондонських конкурентів BP та Shell, TotalEnergies зберегла кілька інвестицій у росії після того, як москва вторглася в Україну, і зіткнулася з критикою за це.

Серед її російських інвестицій — 19,4% акцій виробника газу «Новатэк» та міноритарні пакети в проектах зі зрідження природного газу «Ямал ЗПГ» та «Арктик ЗПГ».

«Зважаючи на європейські санкції, що діють з початку війни, два директори, які представляють TotalEnergies у раді директорів «Новатэк», змушені утримуватися від голосування на засіданнях ради директорів цієї компанії, зокрема з фінансових питань. У цих обставинах рада директорів TotalEnergies прийняла рішення про негайне виведення представників компанії зі складу правління ПАО «Новатэк», — йдеться у повідомленні компанії.

Компанія також заявила, що «більше не враховуватиме власний капітал своєї 19,4%-ної частки в «Новатэк», що, у свою чергу, призведе до того, що TotalEnergies зафіксує знецінення у розмірі близько 3,7 млрд доларів у четвертому кварталі.

Завдяки останньому рішенню TotalEnergies зафіксувала цього року знецінення своїх активів у росії на суму 14,4 млрд доларів, що все ж таки менше, ніж списала в березні конкуруюча BP — 25,5 млрд доларів.

У своїй заяві TotalEnergies зазначила, що не може продати частку «Новатэк», «враховуючи чинні угоди акціонерів, оскільки TotalEnergies заборонено продавати будь-які активи одному з основних акціонерів „Новатэк“, який перебуває під санкціями».

Нафтовий гігант, який ще у вересні заявив, що отримувати дивіденди від своїх російських активів стає все «складніше», не сказав, чому він вирішив зробити списання саме зараз.

При цьому компанія отримувала дивіденди від «Новатек» у 2022 році.

Раніше газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками в Україні, через частку французької фірми у спільному підприємстві з російським «Новатэк».

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