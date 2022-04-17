Франція заморозила «королівський» маєток Абрамовича за 250 млн доларів — Forbes — Finance.ua
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Франція заморозила «королівський» маєток Абрамовича за 250 млн доларів — Forbes

Вчора 12:45Світ
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Франція заморозила 41 об’єкт нерухомості підсанкційних російських громадян, оцінивши їх у 620 млн доларів. Проте насправді вартість цього майна наближається до 1 мільярда доларів. Серед його власників — 8 олігархів. Зокрема Роман Абрамович.
Про це повідомляє Forbes. Зазначається: із «загальних» заморожених 41 об’єкта російським олігархам належить 31.
«Виходячи зі звітів для списку „Мільярдери світу“, а також історії покупних цін, їх загальна вартість оцінюється в 920 млн доларів», — зазначили аналітики.
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При цьому вони наголосили: найсильніше блокування вдарило саме по Роману Абрамовичу. Його заморожена нерухомість оцінюється в 340 млн доларів.
  • маєток Château de la Croë на французькій Рів’єрі, площею майже 3 тис. км. м за 250 млн доларів. Він має 12 кімнат та ванну у формі лебедя. Раніше маєток належав британському королю Едуарду VIII;
  • маєток Gouverneur на території Сен-Бартельмі, площею 28,33 га за 90 млн доларів. На ньому розташовані бунгало, кілька тенісних кортів та басейни.
«Абрамовичу може належати й інша місцева нерухомість. Приміром, маєток Le Lurin теж заморозила французька влада. А місцеве джерело повідомило, що ві вонлодіє ще одним будинком біля портового міста Густавія, неподалік Gouverneur. За інформацією того ж джерела, схоже, що цей маєток покинули у розпал його ремонту», — розповідають аналітики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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