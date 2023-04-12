Франція заблокувала рішення ЄС про постачання боєприпасів на 1 млрд євро для України — Finance.ua
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Франція заблокувала рішення ЄС про постачання боєприпасів на 1 млрд євро для України

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Уряд Франції заблокував одностайне рішення Європейського союзу про фінасування поставок боєприпасів в Україну.
Про це пише РАР.
За даними агентства, Франція хоче, щоб рефінансування стало можливим не тільки в разі постачання боєприпасів для артилерії, а й ракет. Однак деякі країни ЄС, зокрема Польща, виступають проти цього.
«Франція блокує рішення Європейського союзу, що вимагає одностайності й стосується фінансування постачання боєприпасів Україні», — сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.
При цьому Угорщина заявила, що не буде брати участь у спільному фінансуванні ЄС закупівлі боєприпасів для передачі їх Україні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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