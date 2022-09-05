Франція впроваджує прокат електромобілів — за €100 на місяць — Finance.ua

Франція впроваджує прокат електромобілів — за €100 на місяць Вчора 05:01 — Технології&Авто

Франція впроваджує прокат електромобілів — за €100 на місяць

У Франції готуються до запуску нової програми субсидування електромобілів, яка передбачає можливість оренди машини за €100 на місяць. Міністр фінансів Габріель Атталь оголосив про це на каналі новин LCI.

Зараз французькі громадяни можуть розраховувати на субсидію розміром до €6000 у разі придбання електромобілів дешевших за €47 000. Споживачі також можуть скористатися програмою обміну, щоб отримати гроші за свої старі автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Попри стимулювання виробництва та купівлі електромобілів, на їхню частку припадало лише 12% продажів нових авто у Франції за перші сім місяців 2022 року.

Франція значно відстає від Норвегії та інших країн у справі електрифікації приватного транспорту. Минулого року акумуляторно-електричні та гібридні автомобілі склали майже дві третини всіх продажів нових авто у країнах Північної Європи. Система субсидій відіграє в процесі значну роль, роблячи електрокар більш привабливою покупкою, ніж аналогічний автомобіль із ДВЗ.

«Ми знаємо, що для багатьох французів електромобілі залишаються дуже дорогими», — зауважив міністр фінансів та додав, що уряд працює над тим, щоб з’ясувати, як швидко він зможе реалізувати програму.

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