Франція та Румунія підпишуть угоду про спрощення експорту українського зерна — Finance.ua

Франція та Румунія підпишуть угоду про спрощення експорту українського зерна Вчора 17:34 — Аграрний ринок

Франція та Румунія підпишуть у понеділок угоду про полегшення експорту зернових із України суходолом.

Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон, передає Укрінформ із посиланням на Reuters

«Я підпишу угоду з Румунією, яка дозволить Україні постачати ще більше зерна... у Європу та країни, що розвиваються, зокрема середземноморські (країни), які потребують його продовольства», — сказав Бон, додавши, що угода охоплює експорт сухопутним, морським та річковим транспортом.

Згідно з проектом франко-румунської угоди, Париж співпрацюватиме у розробці проекту, спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, обладнання прикордонних пунктів на півночі Румунії, максимального використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанца, а також збільшення пропускної спроможності у Сулинському каналі.

Це також допомогло б створити середньострокову стратегію на осях коридору між Румунією та Україною та забезпечити опори для оптимізації руху суден. Франція також забезпечить фінансування початкової технічної експертизи та співпрацюватиме з Бухарестом у визначенні фінансування на майбутнє.

Як повідомлялося, згідно з угодою, підписаною 22 липня Україною, Туреччиною, росією та ООН, три українські порти були розблоковані для перевезення зерна, призначеного на експорт.

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