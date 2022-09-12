Франція та Румунія підпишуть угоду про спрощення експорту українського зерна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Франція та Румунія підпишуть угоду про спрощення експорту українського зерна

Аграрний ринок
34
Франція та Румунія підпишуть у понеділок угоду про полегшення експорту зернових із України суходолом.
Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
«Я підпишу угоду з Румунією, яка дозволить Україні постачати ще більше зерна... у Європу та країни, що розвиваються, зокрема середземноморські (країни), які потребують його продовольства», — сказав Бон, додавши, що угода охоплює експорт сухопутним, морським та річковим транспортом.
Згідно з проектом франко-румунської угоди, Париж співпрацюватиме у розробці проекту, спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, обладнання прикордонних пунктів на півночі Румунії, максимального використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанца, а також збільшення пропускної спроможності у Сулинському каналі.
Це також допомогло б створити середньострокову стратегію на осях коридору між Румунією та Україною та забезпечити опори для оптимізації руху суден. Франція також забезпечить фінансування початкової технічної експертизи та співпрацюватиме з Бухарестом у визначенні фінансування на майбутнє.
Як повідомлялося, згідно з угодою, підписаною 22 липня Україною, Туреччиною, росією та ООН, три українські порти були розблоковані для перевезення зерна, призначеного на експорт.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.