Франція прагне скоротити споживання енергії на 10% вже цієї зими — Finance.ua
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Франція прагне скоротити споживання енергії на 10% вже цієї зими

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Уряд Франції різко посилив ціль зі скорочення споживання енергії цієї зими та уникнення перебоїв з електропостачанням, вочевидь, намагаючись привернути увагу громадськості.
Про це повідомляє Bloomberg.
Прем’єр-міністр Елізабет Борн закликала домогосподарства, підприємства, місцеві та національні органи влади скоротити споживання електроенергії на 10% порівняно з минулим роком, згідно з презентацією, надісланою журналістам після прес-конференції.
Раніше уряд країни висунув ціль скоротити споживання на таку частку протягом двох років.
Зазначається, що нова ціль є досить амбітною. Для порівняння, згідно з даними міністерства екології Франції, у 2020 році, який був відзначений пандемією Covid і неодноразовими відключеннями, загальне споживання енергії кінцевими користувачами впало на 5,6%.
Франція витратила та заклала в бюджет мільярд євро, щоб обмежити зростання цін на електроенергію та газ і допомогти біднішим домогосподарствам оплатити рахунки за електроенергію та газ і впоратися з інфляцією.
Але хоча заходи, що фінансуються державою, принесли певне полегшення споживачам і допомогли зменшити інфляцію порівняно з рештою єврозони, уряд попередив, що використання необхідно скоротити, щоб уникнути неорганізованих відключень електроенергії.
Національний оператор електромережі Reseau de Transport d’Electricite у середу заявив, що цієї зими йому, можливо, доведеться видавати сповіщення, в яких проситимуть домогосподарства, підприємства та місцеву владу зменшити споживання в години пік.
Це сталося через день після того, як міністр з питань енергетики Агнес Паньє-Рунаше виключила будь-який ризик відключення електроенергії, що призведе до колапсу енергетичної системи Франції, але сказала, що в разі відключення електроенергії буде можливе певне організоване розвантаження, залежно від погоди.
За матеріалами:
Економічна Правда
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