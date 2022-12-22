Франція оштрафувала Microsoft на 60 мільйонів євро — Finance.ua
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Франція оштрафувала Microsoft на 60 мільйонів євро

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Франція наклала найбільший за рік штраф на техгіганта Microsoft у сумі 60 млн євро за політику збору даних користувачів у пошуковику Bing.
Про це повідомляє France24.
Французький регулятор заявив, що після розслідування виявив, що «коли користувачі відвідували цей сайт (Bing. — Ред.), файли cookie зберігалися на їхньому терміналі без згоди, при цьому ці файли використовувалися, серед іншого, в рекламних цілях».
Регулятор зауважив також відсутність кнопки, що дозволяє відмовитися від збереження файлів cookie так само легко, як і прийняти їх.
Значна сума штрафу зумовлена, зокрема, прибутком, який компанія отримувала від реклами, що опосередковано генерується даними, зібраними за допомогою cookie — файлів, які відстежують перегляд веб-сторінок в Інтернеті.
Компанії було надано три місяці для виправлення ситуації, з потенційним подальшим штрафом у розмірі 60 тисяч євро за кожен день прострочення.
Зазанчається, що торік за аналогічні порушення до компаній Google та Facebook були застосовані санкції у вигляді штрафів у розмірі 150 млн євро та 60 млн євро відповідно.
За матеріалами:
Економічна Правда
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