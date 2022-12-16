Франція надасть гарантії на 99,4 млн євро для кредитів ЄБРР "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" загалом 450 млн євро — Finance.ua

Франція надасть гарантії на 99,4 млн євро для кредитів ЄБРР "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" загалом 450 млн євро Сьогодні 14:33 — Фондовий ринок

Уряд Франції надасть EUR99,4 млн гарантій за кредитами Європейського банку реконструкції та розвитку АТ «Укрзалізниця» на суму EUR150 млн та НАК «Нафтогаз» — на EUR300 млн.

«Франція надає гарантію на суму EUR49,4 млн для підтримки кредиту ЄБРР у розмірі EUR150 млн української залізничної компанії «Укрзалізниця» (...). Паралельно Франція надає гарантію у розмірі EUR50 млн для сприяння кредиту ЄБРР у розмірі EUR300 млн газової держкомпанії «Нафтогаз», — йдеться у пресрелізі банку у середу.

Щодо кредиту «Укрзалізниці», банк зазначив, що це допоможе фінансувати критично важливі операційні витрати для забезпечення стабільних залізничних вантажних та пасажирських перевезень, а також евакуації та надання гуманітарної допомоги в країні, що роздирається війною.

Згідно з повідомленням, французька гарантія доповнює іншу гарантію для УЗ, надану Європейським Союзом через свій Європейський фонд сталого розвитку (EFSD).

Також наголошується, що банк зараз тісно співпрацює з УЗ за новим гарантованим державою кредитом у розмірі до EUR200 млн для покриття критичних капітальних витрат, необхідних для покращення залізничного сполучення з ЄС.

Щодо кредиту «Нафтогазу», то він, як зазначає банк, допоможе закуповувати газ та гарантувати постачання українським споживачам, а також виробляти електроенергію взимку та в наступний період.

За словами президента ЄБРР Оділь Рено Бассо, Франція, як і інші країни G7, надає найважливішу підтримку операціям банку з надання надзвичайної допомоги в Україні.

«Це показує, наскільки міцне наше партнерство і наскільки збігаються наші пріоритети, коли йдеться про підтримку України та її народу», — зазначила голова ЄБРР, слова якої наводяться у повідомленні.

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер зі свого боку заявив, що інфраструктури «Нафтогазу» та «Укрзалізниці», що охоплюють всю територію України, становлять основу української економіки у воєнний час, будучи ключовими компонентами економічної стійкості України.

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