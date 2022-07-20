Франція має намір націоналізувати одного зі світових виробників електроенергії — Finance.ua

Франція має намір націоналізувати одного зі світових виробників електроенергії Вчора 08:33

Уряд Франції має намір націоналізувати енергетичну компанію Electricite de France (EDF).

Про це повідомляє Bloomberg

Планується, що уряд викупить частину акцій компанії за 9,7 млрд євро, або $9,9 млрд за, щоб повністю її націоналізувати на тлі енергетичної кризи в Європі.

Міністерство фінансів Франції зазначає, що держава запропонувала 12 євро за акцію для придбання 16% акцій EDF, якими вона ще не володіє. Держава пропонує ціну на 53% вище до ціни закриття акцій EDF в 7,84 Євро 5 липня.

Видання зазначає, що Франція хоче повернути обтяжену боргами EDF в повну державну власність, щоб контролювати рахунки за електроенергію для домогосподарств на тлі спроб знизити залежності країни від імпорту енергоносіїв.

Державі вже належить 84% компанії EDF, якій загрожували незаплановані відключення атомних блоків. За оцінками рейтингового агентства S&P, борг EDF цього року може досягти майже 100 млрд євро. Власники облігацій компанії заявили, що пропонований викуп є довгоочікуваним сигналом підтримки з боку уряду.

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УНІАН За матеріалами:

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