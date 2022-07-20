Франція має намір націоналізувати одного зі світових виробників електроенергії — Finance.ua

Франція має намір націоналізувати одного зі світових виробників електроенергії
Уряд Франції має намір націоналізувати енергетичну компанію Electricite de France (EDF).
Про це повідомляє Bloomberg.
Планується, що уряд викупить частину акцій компанії за 9,7 млрд євро, або $9,9 млрд за, щоб повністю її націоналізувати на тлі енергетичної кризи в Європі.
Міністерство фінансів Франції зазначає, що держава запропонувала 12 євро за акцію для придбання 16% акцій EDF, якими вона ще не володіє. Держава пропонує ціну на 53% вище до ціни закриття акцій EDF в 7,84 Євро 5 липня.
Видання зазначає, що Франція хоче повернути обтяжену боргами EDF в повну державну власність, щоб контролювати рахунки за електроенергію для домогосподарств на тлі спроб знизити залежності країни від імпорту енергоносіїв.
Державі вже належить 84% компанії EDF, якій загрожували незаплановані відключення атомних блоків. За оцінками рейтингового агентства S&P, борг EDF цього року може досягти майже 100 млрд євро. Власники облігацій компанії заявили, що пропонований викуп є довгоочікуваним сигналом підтримки з боку уряду.
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