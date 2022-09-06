Франція готується до зими без російських енергоресурсів — Reuters — Finance.ua
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Франція готується до зими без російських енергоресурсів — Reuters

Енергетика
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На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Франція зосередилася на короткостроковому розв’язанні енергетичних проблем.
Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, повідомляє Reuters.
Міністр зазначив, що необхідність розв’язання енергетичної проблеми пов’язана з наближенням зимового сезону.
«Короткострокове завдання полягає в тому, щоб отримати більше газу, більше нафти, більше електроенергії, що надходить з інших країн, ніж з росії», — зазначив він.
Відповідаючи на питання про можливе будівництво нового газопроводу через Піренеї, міністр фінансів уточнив, що зараз важливо звернути увагу саме на короткострокову перспективу: «Це питання місяців, тижнів, днів, я не впевнений, що новий трубопровід допоможе нам пережити зиму».
«Зосередьмося на дуже короткострокових викликах», — сказав він, додавши, що громадська думка може поставити під сумнів інвестиції в інфраструктуру викопного палива, оскільки вона очікує прискорення переходу на зелену енергію.
За матеріалами:
УНІАН
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