Франція готує пакет заходів на випадок призупинення постачання газу з рф — Finance.ua

Франція готує пакет заходів на випадок призупинення постачання газу з рф

Вчора 10:29 — Енергетика

Франція готує пакет заходів на випадок призупинення постачання газу з рф

У разі значного зниження постачання російського газу Франція має намір проводити тимчасове та планове припинення подачі природного газу найбільшим споживачам без шкоди для їх економічної діяльності.

Про це повідомляє RFI

Наразі у Франції не вірять у високу вірогіднісить різкого зменшення надходженя газу. «Наразі нема про що турбуватися, газ із росії продовжує нормально надходити до Франції, а також наближається кінець опалювального сезону», — цитує видання генерального директора французької газорозподільної компанії GRDF Лоранса Пуар’є-Дієтца.

Однак у разі часткового чи повного припинення імпорту російського газу питання постане не лише про наступну зиму, а й про запаси, що поповнюються влітку.

«Ми готуємося до безпрецедентного сценарію і готові на виняткові заходи щодо зниження споживання, у тому числі в екстрених випадках», — вказує видання.

Для вирішення цієї проблеми, французький уряд вже найближчими днями має опублікувати постанову, яка передбачає зменшення споживання.

«Проект спрямований на тимчасове та планове припинення подачі природного газу певним споживачам», — зазначають ЗМІ.

Мова йде про великих споживачів, яких у країні близько п’яти тисяч. З-поміж них виключаються підприємства та організації суспільної значущості, такі як школи, лікарні, будинки для людей похилого віку тощо.

Перерви в подачі енергії можуть зазнати промислові підприємства та великі торгові центри. Близько половини з них, згідно з опитуванням, можуть швидко скоротити свої потреби, не завдаючи значної шкоди своїй діяльності, або використовувати додатково альтернативні джерела енергії.

В уряді також радять французам знизити опалення в приватних будинках на один градус, відключати опалення без господарів, а також використовувати програмовані термостати і замінювати старі газові котли на нові.

Нагадаємо, рф вимагає від споживачів з ЄС переходу на оплату поставок газу в російських рублях. В противному випадку, росія не збирається постачати блакитне паливо країнам Європи.

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