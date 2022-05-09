Fozzy Group відновила роботу заводу у Ворзелі Київської області — Finance.ua
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Fozzy Group відновила роботу заводу у Ворзелі Київської області

Вчора 20:21Фондовий ринок
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Торгово-промислова корпорація Fozzy Group (Вишневе, Київська область) відновила виробництво хліба, кондитерських виробів та обсмажування кави у Ворзелі (Київська область). При цьому продукція із заводу вже відвантажується для торгових мереж «Сільпо», «Фора», Траш! Thrash!, Fozzy C&C.
Про це йдеться у повідомленні Fozzy Group.
«У Ворзель повернулися електрика та вода, а з ними і можливість розконсервувати завод після окупації. На роботу повернулися 150 спеціалістів заводу. На заводі у Ворзелі працюють три цехи, продукти з яких доставляються по всій Україні. На підприємстві вже обсмажується та фасується 36 тонн кави, виробляється понад 10 тонн шоколадних виробів і заготовляється 236 тонн хлібобулочних виробів на місяць. Вже відновлено роботу цеху з виготовлення шоколадних виробів „Власна кондитерська“... Також цехи із заготівлі хліба та хлібобулочних виробів „Крафтяр“ та для хлібної майстерні „Буланжері Артизан“ на вулиці Ярославів Вал у Києві. Крім того, відновив роботу третій цех зі свіжого обсмажування кави», — йдеться у повідомленні.

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За матеріалами: Українські Новини
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