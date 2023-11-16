Формула миру Президента Зеленського: до групи з енергетичної безпеки долучаються нові учасники — Finance.ua

Формула миру Президента Зеленського: до групи з енергетичної безпеки долучаються нові учасники Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Залучення нових країн до роботи групи з енергетичної безпеки сприятиме прискоренню імплементації Формули миру Президента Зеленського.

Про це зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з міністром клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларсом Огором.

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Вони обговорили співпрацю країн у межах робочої групи «Президентська Формула миру: енергетична безпека». Зокрема йшлося про залучення нових учасників робочої групи — нещодавно до співголів приєдналася Норвегія.

Герман Галущенко подякував колезі за ефективну роботу данської сторони та відзначив, що співголовування Данії і Польщі у цій групі є надзвичайно важливим та продуктивним. Ларс Огор своєю чергою засвідчив підтримку Данією ініціативи Президента України щодо Формули миру.

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Сторони відзначили успішність проведеної Третьої зустрічі на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті.

Також обговорювалися питання залучення до роботи над Формулою миру ширшого кола країн.

«Підходи, які ми спільно розробляємо у межах Формули миру, можуть дати цінну інформацію в глобальному контексті. Чим ширшим буде географічне охоплення групи з енергетичної безпеки, тим цінніші результати ми зможемо спільно напрацювати», — зазначив Герман Галущенко.

Також обговорювалися пропозиції у сфері енергетичної безпеки до підсумкового документа для реалізації Формулу миру, який планується розглянути на Глобальному саміту миру.

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