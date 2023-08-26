Ford та партнери планують збудувати в Канаді завод із виробництва акумуляторних матеріалів — Finance.ua

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Ford та партнери планують збудувати в Канаді завод із виробництва акумуляторних матеріалів

Фондовий ринок
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Ford та партнери планують збудувати в Канаді завод із виробництва акумуляторних матеріалів
Ford та партнери планують збудувати в Канаді завод із виробництва акумуляторних матеріалів
Ford Motor Co. та південнокорейські компанії оголосили про будівництво заводу вартістю $887 млн для виробництва матеріалів для акумуляторів електромобілів у місті Беканкур, Квебек. Міністерство промисловості Канади підтвердило, що місто активно працює над створенням центру ланцюга постачання електромобілів.
Про це пише Reuters.
За заявою міністерства, до консорціуму входять південнокорейські партнери EcoProBM та SK On Co Ltd.
Ford деталізував, що вироблятиме високоякісний нікель-кобальт-марганець (NCM) для акумуляторних батарей, спрямованих на поліпшення продуктивності та збільшення запасу ходу електромобіля.
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«Завод із виробництва катодів постачатиме матеріали для наших майбутніх електромобілів в Північній Америці, це стосується і деяких із наших планів щодо вантажівок», — повідомила Ліза Дрейк, віцепрезидентка Ford з електромобілів.
Ця ініціатива стала першою інвестицією Ford у Квебеку, хоча компанія вже понад сто років діє в Онтаріо.
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Цей проєкт є завершальним у низці анонсованих будівництв у місті Беканкур, яке має намір стати важливим центром ланцюга постачання електромобілів у Північній Америці.
Канада, великий виробник корисних ресурсів, як-от літій, нікель і кобальт, активно залучає компанії з усіх етапів виробництва електромобілів за допомогою багатомільярдного фонду чистих технологій, щоб сприяти зменшенню викидів вуглецю.

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