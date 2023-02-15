Ford скоротить 3800 інженерних та адміністративних робочих місць у Європі — Finance.ua
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Ford скоротить 3800 інженерних та адміністративних робочих місць у Європі

Фондовий ринок
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Ford скоротить 3800 інженерних та адміністративних робочих місць у Європі
Ford скоротить 3800 інженерних та адміністративних робочих місць у Європі
Американський автовиробник Ford планує скоротити 3800 робочих місць у сфері розробки продукції та адміністрування в Європі протягом наступних 3 років.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.
Ford, пояснюючи таке рішення, послався на зростання витрат і необхідність більш чіткої структури, оскільки автовиробник переорієнтовує виробництво на електромобілі.
Близько 2300 робочих місць буде скорочено на заводах автовиробника в Кельні та Аахені в Німеччині, 1300 — у Великій Британії і 200 — в решті Європи, повідомила компанія, додавши, що має намір досягти скорочень за допомогою добровільних програм.
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«Ця новина стала ударом для профспілок, які наприкінці січня заявили, що найгірший сценарій — це скорочення 2 500 робочих місць в Європі у сфері розробки продуктів і ще 700 — в адміністрації», — пише Reuters.
Ці скорочення були необхідні для «пожвавлення бізнесу в Європі», йдеться в заяві Ford.
Автовиробник повідомив про подальше скорочення витрат під час телефонного дзвінка на початку лютого, а фінансовий директор Джон Лоулер заявив, що компанія буде «дуже агресивно» скорочувати витрати у виробництві та операціях ланцюжка поставок.
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Американська група збереже в регіоні близько 3400 інженерів, які працюватимуть на основі базових технологій, наданих американськими колегами, і адаптуватимуть їх для європейських клієнтів, заявив під час прес-конференції керівник європейського підрозділу пасажирських електромобілів і глава Ford Germany Мартін Сандер.
У стратегії електрифікації автовиробника нічого не змінилося, додав Сандер, і мета запропонувати повністю електричний автопарк в Європі до 2035 року залишається незмінною.
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Пізніше цього року Ford має представити свій перший електромобіль в Європі, побудований на платформі MEB від Volkswagen, в Кельні, і розглядає можливість привезти платформу Ford в Європу, можливо, на свій завод у Валенсії, сказав Сандер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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