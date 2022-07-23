Ford припинив продаж популярних моделей Focus і Fiesta — Finance.ua

Ford припинив продаж популярних моделей Focus і Fiesta Вчора 05:14 — Фондовий ринок

Ford припинив продаж популярних моделей Focus і Fiesta, Фото: Ford

Ford Focus та Fiesta наразі не доступні для замовлення в Європі. Автовиробник на якийсь час припинив прийом заявок на свої найдоступніші моделі.

Про це повідомляє видання Automotive News Europe.

Відома й причина такого рішення — складальне підприємство в німецькому Саарлуї не здатне задовольнити попит на нові Ford Focus і Fiesta. Ті, хто встиг замовити авто в липні, отримають їх не раніше весни 2023 року, а за деякими версіями вже вишикувалася черга на рік уперед.

Варто зазначити, що різкого збільшення попиту на Ford Fiesta чи Focus і не спостерігається. Просто через дефіцит автомобільних мікросхем завод не може вийти на планові обсяги виробництва. У 2022 році в Сарлуї мали випустити 195 000 авто, але зберуть лише 117 000. План на 2023 рік — 143 тис. машин.

Утім, це не означає, що взагалі не можна буде купити Ford Focus і Fiesta. Пакетні версії продовжать випускати та розподіляти серед дилерів. А ось індивідуальну комплектацію замовити не вдасться.

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