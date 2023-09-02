Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини — Finance.ua

Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини
Ford збирається позбутися трьох своїх популярних моделей. Серед них два кросовери й один мікроавтобус. Про це розповіли на сайті Autoevolution.
Ford планує зосередитися на виробництві електромобілів. Саме тому бренд поступово відмовляється від моделей із ДВЗ.
До 2025 року з модельного ряду Ford зникнуть Escape, Edge і Transit Connect. Їх замінять нові електромобілі.
Останніми роками ці три моделі втратили свою популярність. До того ж Transit Connect має більшу альтернативу — Transit і E-Transit, а на показники продажів Escape вплинув вихід моделі Bronco Sport.
Ford Edge буде доступний із ДВЗ тільки на ринку Китаю. Там кросовер продають із подовженою колісною базою та іншим дизайном.
У Ford вважають, що виробництво непопулярних моделей із ДВЗ не є доцільним. Зекономлені ресурси та гроші можуть бути виділені на виробництво нових електромобілів.
До 2023 року втрати концерну оцінюються в мільярди доларів. Тому керівництво Ford вирішило переглянути свій модельний ряд.
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