Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини

Технології&Авто
34
Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини
Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини
Ford збирається позбутися трьох своїх популярних моделей. Серед них два кросовери й один мікроавтобус. Про це розповіли на сайті Autoevolution.
Ford планує зосередитися на виробництві електромобілів. Саме тому бренд поступово відмовляється від моделей із ДВЗ.
До 2025 року з модельного ряду Ford зникнуть Escape, Edge і Transit Connect. Їх замінять нові електромобілі.
Читайте також
Останніми роками ці три моделі втратили свою популярність. До того ж Transit Connect має більшу альтернативу — Transit і E-Transit, а на показники продажів Escape вплинув вихід моделі Bronco Sport.
Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини
Ford Edge буде доступний із ДВЗ тільки на ринку Китаю. Там кросовер продають із подовженою колісною базою та іншим дизайном.
У Ford вважають, що виробництво непопулярних моделей із ДВЗ не є доцільним. Зекономлені ресурси та гроші можуть бути виділені на виробництво нових електромобілів.
До 2023 року втрати концерну оцінюються в мільярди доларів. Тому керівництво Ford вирішило переглянути свій модельний ряд.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.