Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини — Finance.ua

Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини Сьогодні 23:03 — Технології&Авто

Ford припинить випуск трьох популярних моделей: назвали причини

Ford збирається позбутися трьох своїх популярних моделей. Серед них два кросовери й один мікроавтобус. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Ford планує зосередитися на виробництві електромобілів. Саме тому бренд поступово відмовляється від моделей із ДВЗ.

До 2025 року з модельного ряду Ford зникнуть Escape, Edge і Transit Connect. Їх замінять нові електромобілі.

Читайте також Представлено найшвидший Ford Mustang в історії (відео)

Останніми роками ці три моделі втратили свою популярність. До того ж Transit Connect має більшу альтернативу — Transit і E-Transit, а на показники продажів Escape вплинув вихід моделі Bronco Sport.

Ford Edge буде доступний із ДВЗ тільки на ринку Китаю. Там кросовер продають із подовженою колісною базою та іншим дизайном.

У Ford вважають, що виробництво непопулярних моделей із ДВЗ не є доцільним. Зекономлені ресурси та гроші можуть бути виділені на виробництво нових електромобілів.

До 2023 року втрати концерну оцінюються в мільярди доларів. Тому керівництво Ford вирішило переглянути свій модельний ряд.

Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.