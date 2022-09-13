Ford представив новий кросовер (фото) — Finance.ua

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Ford представив новий кросовер (фото)

Технології&Авто
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Ford представив новий кросовер (фото)
Ford представив новий кросовер (фото), carbuzz.com
Американська компанія Ford Motor Company презентувала у понеділок, 12 вересня, новий автомобіль 2023 Lincoln Corsair.
Про це повідомляє CarBuzz.
Кросовер буде доступний у двох версіях — з двигуном внутрішнього згорання та гібридний.
У першій моделі встановлений дволітровий чотирициліндровий двигун із потужністю 250 кінських сил та крутним моментом у 275 Нм.
Потужність гібрида із 2,5-літровим двигуном та електричним акумулятором дорівнює 266 к.с.
Ford представив новий кросовер (фото)
carbuzz.com
У середині 2023 Lincoln Corsair встановлений новий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей з інформаційно-розважальною системою.
Також моделі Corsair 2023 оснащені функціями асистента з допомоги зміни смуги руху, утримання смуги руху, проїзду перехресть і прогнозування швидкості.
«Ми хочемо, щоб водіння було ще більш легким та індивідуальним, і новий Corsair забезпечить це завдяки передовій технології та новим функціям», — сказав Майкл Спраг, директор компанії у Північній Америці.
Ford представив новий кросовер (фото)
carbuzz.com
Зазначається, що всі зацікавлені покупці вже можуть замовити 2023 Lincoln Corsair, а перші автомобілі слід очікувати вже на початку наступного року. Стартова ціна одного екземпляра розпочинається від 37-38 тисяч доларів США.
За матеріалами:
Укрінформ
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