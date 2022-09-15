Ford представив новий автомобіль для перегонів — Finance.ua

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Ford представив новий автомобіль для перегонів

Технології&Авто
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Ford представив новий автомобіль для перегонів
Ford представив новий автомобіль для перегонів, Фото: Ford
Американська компанія Ford Motor Company презентувала новий автомобіль 2024 Ford Mustang Dark Horse для перегонів.
Про це повідомляє Car and Driver.
Потужність двигуна V-8 становить пів тисячі кінських сил.
Власники автомобіля зможуть обрати між 6-ступінчатою ручною коробкою передач або 10-ступінчатою коробкою передач типу «автомат».
Фото: Ford
Фото: Ford
У середині автомобіля встановлена 31,5-сантиметрова панель управління та 33,5-сантиметровий сенсорний дисплей з інформаційно-розважальною системою SYNC 4.
Ford поки не оголосив, скільки коштуватиме Mustang Dark Horse 2024, але на думку експертів, стартова ціна розпочнеться від 60 000 доларів, що на кілька тисяч більше, ніж 2022 Mustang Mach 1.
Продажі 2024 Ford Mustang Dark Horse очікуються наступного літа.
Фото: Ford
Фото: Ford
За матеріалами:
Укрінформ
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