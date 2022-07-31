Ford почне випускати робота для заряджання електрокарів, яким можна керувати зі смартфона — Finance.ua
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Ford почне випускати робота для заряджання електрокарів, яким можна керувати зі смартфона

Технології&Авто
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Ford має намір запустити в масове виробництво роботизовані станції для заряджання електромобілів, які дозволять людям з обмеженими можливостями заряджати авто без додаткової допомоги.
Американський автогігант Ford оголосив про успішну розробку та запуск тестування роботизованої станції зарядки для електромобілів.
Виробник автомобілів заявив, що такі роботи-заправники особливо стануть у пригоді людям з обмеженими можливостями. Компанія опублікувала рекламний ролик, пояснивши, як відбувається процес зарядки.
На звичайних паливних заправках часто присутній персонал, який допомагає вставити пістолет і виконати необхідні дії, а ось на станціях зарядки електрокарів зазвичай такої можливості немає, і людям-інвалідам неможливо впоратися самостійно.
Ford розповів, що процес заряджання запускається за допомогою смартфона. Водію достатньо припаркуватися в безпосередній близькості до роботизованої зарядки і в кілька кліків смартфона почати зарядку.
Важливо, що робот, з камерою, сам шукає зарядний відсік і підключається до нього, а після підзарядки автоматично від’єднується.
За матеріалами:
Ampercar
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