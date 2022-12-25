Ford Motor утретє збільшив ціни на пікапи F-150 Lightning — Finance.ua
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Ford Motor утретє збільшив ціни на пікапи F-150 Lightning

Фондовий ринок
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Американський виробник Ford Motor втретє з початку року збільшив ціни на популярні пікапи з електроприводом F-150 Lightning через зростання витрат на сировину для їх виробництва.
Ціна за базову модель F-150 Lightning Pro тепер починатиметься приблизно від $56 тис. проти $52 тис. раніше. Початкова ціна при старті продажів у травні минулого року становила $40 тис., тобто була на 40% нижчою.
Ford коригує ціни на автомобілі «в рамках звичайної діяльності через зростання витрат на матеріали, інші ринкові фактори і проблеми з ланцюжками поставок, що тривають», цитує слова представника компанії CNBC.
Пікап F-150 Lightning залишається однією з найпопулярніших моделей Ford і має великий попит, через що раніше компанії довелося призупинити прийом нових замовлень на цей автомобіль. Ford отримала понад 200 тис. замовлень, тоді як сукупні продажі на кінець листопада склали лише 13,3 тис.
Компанія очікує наростити виробництво до 150 тис. на рік до наступної осені. Акції Ford дорожчають на 0,2% на попередніх торгах у понеділок. З початку року капіталізація компанії впала на 40% до $48,7 млрд.
За матеріалами:
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