Ford дасть можливість заряджати електрокари, не виходячи з автомобіля — Finance.ua

Ford дасть можливість заряджати електрокари, не виходячи з автомобіля Вчора 23:17 — Фондовий ринок

Необхідність особистої участі у зарядці — одна із серйозних перешкод між електромобілями та людьми з інвалідністю.

Якщо з бензиновим або іншим традиційним паливом у водія завжди є вибір між заправками із самообслуговуванням та без, до розетки свій електрокар доводиться підключати виключно особисто. Це може стати серйозною проблемою, коли можливості пересування обмежені і вибратися з автомобіля вкотре важко.

Проблему взялися вирішувати у Ford Motor Company. Експерти Автопро розповідають подробиці та допоможуть знайти якісні запчастини Ford.

Інженери Ford розробили роботизований механізм, який сам підключається до електромобіля та починає процес зарядки. Водій керує процесом, не встаючи з місця, зі свого смартфона. На демонстраційному відеоролику можна спостерігати, як робозаряджання за допомогою вбудованої камери шукає потрібний роз’єм і приєднується до нього.

Все, що потрібно від водія: зупинитися в потрібному місці та увімкнути робота зі спеціальної програми у смартфоні. Варто зазначити, що наявність смартфона необхідна і на звичайних, не роботизованих зарядних станціях для електрокарів. Інакше їх просто неможливо сплатити.

Допомога людям з обмеженою рухливістю — головна мета цієї розробки. Однак вона може спростити життя і мобільним людям, які не хочуть залишати автомобіль заради того, щоб підключити його до зарядки. Це також може бути питання безпеки вночі. У компанії-розробнику поки що не повідомляють точних термінів появи роботизованих станцій у містах.

На даний момент технологія знаходиться в стадії концепту, тобто фізично вона вже існує та функціонує. Тепер їй треба пройти серію випробувань у реальних умовах, після чого розпочнеться стадія серійного виробництва. Керівництво Ford повідомляє, що робота ведеться активно, з високим пріоритетом, а отже, буде виконана в найкоротші терміни.

Після виходу на ринок зарядні станції встановлюватимуть не тільки там, де зазвичай заряджають електрокари — на стоянках та парковках, а й вдома у власників електрокарів з інвалідністю.

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