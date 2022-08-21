ФОПи під час війни звільнені від сплати єдиного соцвнеску: чи нараховується стаж — Finance.ua

ФОПи під час війни звільнені від сплати єдиного соцвнеску: чи нараховується стаж Вчора 19:22 — Особисті фінанси

ФОПи під час війни звільнені від сплати єдиного соцвнеску: чи нараховується стаж

У період дії воєнного стану фізичним особам-підприємцям дозволили не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Але у разі несплати цього податку, підприємці не набувають страхового стажу.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

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У відомстві зазначили, що відповідно до статті закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески.

«Якщо підприємець не сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, він не набуває страхового стажу», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

у зв’язку з дією воєнного стану фізичним особам-підприємцям, а також членам фермерських господарств надане право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

такий крок застосований задля зменшення фінансового навантаження на підприємців та стимулювання їх до продовження діяльності, необхідної для країни в складних умовах війни.

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