ФОПам на замітку: чи можна під час війни відкривати рахунки за кордоном — Finance.ua
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ФОПам на замітку: чи можна під час війни відкривати рахунки за кордоном

Особисті фінанси
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ФОПам на замітку: чи можна під час війни відкривати рахунки за кордоном
ФОПам на замітку: чи можна під час війни відкривати рахунки за кордоном
Фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть не повідомляти податкову службу про свої чинні рахунки в іноземних банках або інших фінустановах за межами України.
Про це повідомили у Податковій службі України.
Зазначається, що у Податковому кодексі, а також в інших нормативно-правових актах України відсутні норми щодо подання юрособами чи самозайнятими особами до податкової інформації про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами країни.
Але кошти в рамках операцій суб’єктів господарювання-резидентів, зокрема, з експорту товарів (послуг) підлягають зарахуванню на рахунки резидентів в українських банках.

Податкові нововведення для ФОПів

Відповідно до законопроєкту № 8401 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», ФОПи ймовірно, з 1 липня більше не користуватимуться особливими умовами оподаткування.
Так, документ передбачає:
  • скасування податку 2% для ФОПів третьої групи (буде 5%);
  • ФОПи першої та другої груп сплачуватимуть єдиний податок;
  • повернення документальних перевірок та штрафів за порушення податкового законодавства;
  • штрафи за відсутність РРО.

Що ще зміниться для ФОПів у 2023 році

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев роз’яснив, як працюватиме ініціатива SMART-ФОП. За його словами, вона стосуватиметься ФОПів третьої групи. Такі підприємці не просто не будуть подавати звіти. Вони сплачуватимуть податок від доходу автоматично — кошти будуть утримуватись банком у разі надходження на рахунки.
Великі платники податків подаватимуть стандартизований SAF-T-файл, який буде формуватись автоматично на базі даних, які вони занесли до своєї автоматизованої системи.
За матеріалами:
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