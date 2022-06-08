Фонд встановив контроль над «Мегабанком» і розпочав пошук інвесторів — Finance.ua

Фонд встановив контроль над «Мегабанком» і розпочав пошук інвесторів

Вчора 10:32 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів розпочинає прийом заявок від потенційних інвесторів з метою виведення з ринку АТ « МЕГАБАНК ». Це стало можливим завдяки встановленню Фондом гарантування вкладів контролю над банком.

Про це повідомив ФГВФО.

«Завдяки публічності і прозорості усіх процесів, у п’ятницю 03 червня, після оприлюднення інформації про опір керівників банку нам вдалося встановити контроль над банком: Фонд отримав доступ до відділення, електронних систем банку та замінив собою всі керівні органи. Нині уповноважена особа виконує усі функції та завдання, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Варто відзначити відповідальну позицію працівників банку, які стали на захист законних інтересів клієнтів і виконали свій обов’язок з передачі Фонду контролю за банком. Завдяки цьому нині проводяться усі необхідні дії для забезпечення збереження активів та документації, формування реєстру вкладників для організації виплат, підготовки оптимального плану врегулювання. Зокрема, Фонд оголосив про пошук інвесторів, які зможуть взяти на себе зобов’язання банку і професійно управляти його активами" — наголосила директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут.

Інвесторам пропонуються такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Обов’язковою умовою, що висувається до потенційного інвестора, є передача йому усіх зобов’язань за вкладами, на які поширюються гарантії Фонду. Докладніше про умови участі у конкурсі — за посиланням

Нагадаємо, що вкладники «Мегабанку» підпадають під дію закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», тобто Фонд поверне їм кошти у розмірі 100% вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

«Розуміючи ситуацію, у якій опинилися вкладники банку, а це, переважно, жителі міста-героя Харкова, Фонд докладає максимальних зусиль, щоб розпочати здійснення гарантованих виплат якомога швидше, навіть раніше встановленого законом терміну», — заявила Світлана Рекрут.

Оголошення про початок виплат буде розміщено на офіційному сайті Фонду. Сума коштів, що може бути відшкодована Фондом вкладникам АТ «МЕГАБАНК» (у тому числі ФОП), складає 4,1 млрд. грн. Гарантовану суму можна отримати в будь-якому банку-агенті Фонду

Вкладники банку зможуть отримати гарантоване відшкодування дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів. На сьогодні таку можливість надають 4 банки — ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ».

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