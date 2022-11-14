Фонд соцстраху спрямував потерпілим на виробництві та їхнім рідним майже ₴36 мільйонів — Finance.ua
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Фонд соцстраху спрямував потерпілим на виробництві та їхнім рідним майже ₴36 мільйонів

Казна та Політика
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Фонд соціального страхування України (ФССУ) направив 11 листопада 35,8 млн грн виплат потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.
Про це ФССУ повідомляє в Телеграмі.
«Фонд направив на щомісячні страхові виплати для потерпілих на виробництві та членів їхніх сімей 31,17 млн грн, на страхові виплати на медичну і соціальну допомогу потерпілим на виробництві — 1,22 млн грн», — йдеться в повідомленні.
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Крім того, Фондом направлено по 1,7 млн грн родинам медичної сестри з Хмельницької області та лікаря-стоматолога з Харківської області, які померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов’язків.
Як повідомлялося, українським працівникам, що постраждали на роботі через російську агресію, та їхнім родинам з початку повномасштабного вторгнення рф призначено 19,3 млн грн страхових виплат.

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За матеріалами:
Укрінформ
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