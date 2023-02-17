Фонд гарантування завершив ліквідацію «Родовід Банку» — Finance.ua
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Фонд гарантування завершив ліквідацію «Родовід Банку»

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію АТ «Родовід Банк».
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«13 лютого 2023 року рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд гарантування) № 183 затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури АТ „Родовід Банк“. Відповідно до приписів частини третьої статті 53 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“, з моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна процедура банку вважається завершеною», — йдеться в повідомленні.
Національний банк України прийняв рішення від 19 грудня 2017 року про відкликання банківської ліцензії санаційного банку та ліквідацію АТ «Родовід Банк».
За матеріалами:
Finance.ua
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