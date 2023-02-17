Фонд гарантування завершив ліквідацію «Родовід Банку» — Finance.ua

Фонд гарантування завершив ліквідацію «Родовід Банку» Сьогодні 10:35 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію АТ «Родовід Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«13 лютого 2023 року рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд гарантування) № 183 затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури АТ „Родовід Банк“. Відповідно до приписів частини третьої статті 53 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“, з моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна процедура банку вважається завершеною», — йдеться в повідомленні.

Національний банк України прийняв рішення від 19 грудня 2017 року про відкликання банківської ліцензії санаційного банку та ліквідацію АТ «Родовід Банк».

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