Фонд гарантування вкладів повністю розрахується з кредиторами банку «Аркада» — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів повністю розрахується з кредиторами банку «Аркада» Сьогодні 16:34 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повністю розрахується з кредиторами банку «Аркада» — громадянами та бізнесом, окрім колишніх власників фінустанови та пов’язаних осіб.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Це стало можливим завдяки продажу майнових прав на будівлю центрального офісу банку «Аркада» по вул. Ольгинська за 351 млн грн.

«Об’єктом продажу стала не нерухомість, а майнові права (фактично право повернути актив через суд), через виведення активу з балансу банку напередодні його банкрутства. У серпні 2019 року пов’язана з банком „Аркада“ компанія „Будеволюція“ отримала кредит у фізичної особи на 260 млн грн. У заставу за цим кредитом з невідомих причин було надано будівлю центрального офісу банку „Аркада“, вартість якої складала третину активів фінустанови. Через неповернення коштів кредитор у липні 2020 року забрав заставу та перепродав, а у серпні банк було визнано неплатоспроможним», — сказано в повідомленні.

Фонд з метою захисту прав кредиторів намагався повернути актив ще до визнання банку неплатоспроможним — звернувся до суду після зміни власника нерухомості у державному реєстрі речових прав, залучивши третьою стороною Національний банк, оскільки банк «Аркада» на той час ще був платоспроможним.

Вдруге Фонд звернувся до суду вже після запровадження тимчасової адміністрації та визнання угоди про заставу будівлі нікчемною, а також подав заяву до правоохоронних органів. Проте суд неправомірну угоду не скасував, а звернення до правоохоронних органів за два роки не дали результату.

«Якби чергова, 26-а спроба продати актив стала невдалою, Фонд через ризики прийняття судом негативного рішення міг втратити актив з ймовірністю 99,9%, свідчить історичний досвід виведення з ринку 100 банків у кризу 2015-2017 років», — кажуть у Фонді.

Покупець отримав право відстоювати актив у суді, а Фонд — кошти на розрахунки з усіма кредиторами у сумі 351 млн грн, які вже надійшли на рахунок банку «Аркада».

Про початок виплат кредиторам Фонд додатково повідомить на своєму сайті.

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