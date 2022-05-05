Фонд гарантування вкладів повідомив про нові схеми шахраїв: що пропонують — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів повідомив про нові схеми шахраїв: що пропонують

Деякі шахраї намагаються скористатися ситуацією і можуть запропонувати посередницькі послуги з отримання гарантованого відшкодування від Фонду. Вони це роблять не безкоштовно, а «за комісію».

Про це повідомили в ФГВФО.

Фонд гарантування вкладів наголошує, виплати гарантованого відшкодування здійснюються лише через банки-агенти Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат.

Актуальний перелік банків-агентів завжди доступний на сайті Фонду за посиланням у коментарях. Фонд не співпрацює з будь-якими «посередниками»

Нагадуємо, для отримання гарантованого відшкодування вкладник має звернутися до найближчого відділення одного з банків-агентів Фонду разом з паспортом та ІПН.

Також зараз три банки-агенти Фонду здійснюють дистанційні виплати гарантованого відшкодування.

«Приватбанк», «Укргазбанк» та «Південний».

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