Фонд гарантування вкладів повідомив про нові схеми шахраїв: що пропонують — Finance.ua
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Фонд гарантування вкладів повідомив про нові схеми шахраїв: що пропонують

Вчора 14:11Кредит&Депозит
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Деякі шахраї намагаються скористатися ситуацією і можуть запропонувати посередницькі послуги з отримання гарантованого відшкодування від Фонду. Вони це роблять не безкоштовно, а «за комісію».
Про це повідомили в ФГВФО.
Фонд гарантування вкладів наголошує, виплати гарантованого відшкодування здійснюються лише через банки-агенти Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат.
Актуальний перелік банків-агентів завжди доступний на сайті Фонду за посиланням у коментарях. Фонд не співпрацює з будь-якими «посередниками»
Нагадуємо, для отримання гарантованого відшкодування вкладник має звернутися до найближчого відділення одного з банків-агентів Фонду разом з паспортом та ІПН.
Також зараз три банки-агенти Фонду здійснюють дистанційні виплати гарантованого відшкодування.
  • «Приватбанк», «Укргазбанк» та «Південний».
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За матеріалами: Finance.ua
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