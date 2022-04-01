Фонд гарантування вкладів планує припинити виплати вкладникам "Імексбанку" — Finance.ua
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Фонд гарантування вкладів планує припинити виплати вкладникам "Імексбанку"

Вчора 14:35Фондовий ринок
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Через 30 днів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує припинення виплат гарантованих сум вкладникам «Імексбанку».
Про це йдеться у повідомленні установи.
Причиною цього є створення ліквідаційного балансу фінустанови. Після цього фонд має його затвердити та припинити виплати вкладникам.
У фонді закликали вкладників, які ще не отримали відшкодування за своїм вкладом, звернутись до банків-агентів Фонду за гарантованою сумою.
Національний банк України 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення «Імексбанку» до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення контролером банку був Леонід Клімов.
За матеріалами: Економічна Правда
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