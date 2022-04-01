Фонд гарантування вкладів планує припинити виплати вкладникам "Імексбанку" — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів планує припинити виплати вкладникам "Імексбанку"

Вчора 14:35 — Фондовий ринок

Через 30 днів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує припинення виплат гарантованих сум вкладникам «Імексбанку».

Про це йдеться у повідомленні установи.

Причиною цього є створення ліквідаційного балансу фінустанови. Після цього фонд має його затвердити та припинити виплати вкладникам.

У фонді закликали вкладників, які ще не отримали відшкодування за своїм вкладом, звернутись до банків-агентів Фонду за гарантованою сумою.

Національний банк України 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення «Імексбанку» до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення контролером банку був Леонід Клімов.

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